Форвард «Металлурга» Канцеров: Женька Кузнецов — классный парень, постоянно вносит позитив

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров вспомнил, как играл с форвардом Евгением Кузнецовым в магнитогорском клубе. Кузнецов провёл 15 игр за «Металлург» в этом сезоне и набрал 9 (1+8) очков, после чего перешёл в «Салават Юлаев».

– Каким вам запомнился Евгений Кузнецов, который несколько месяцев провёл в «Металлурге»?

– С Женькой мы достаточно плотно общались. Многого рассказывать не буду. Отмечу лишь, что это классный парень. Он всегда на позитиве. Вон, находясь в «Салавате», уже сказал, что будет рвать (улыбается).

– Что вы от него почерпнули для себя как центрфорвард?

– Женька подсказал мне пару компонентов при игре на вбрасываниях. Он постоянно вносит позитив. Я спрашивал у него о многих моментах. Как-никак человек 10 лет отыграл в НХЛ, он может много интересного рассказать, – приводит слова Канцерова AllHockey.