Президент КХЛ — о «Сочи»: обещания погасить до 30 января все задолженности были соблюдены

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал финансовое положение «Сочи» и ситуацию с задержкой зарплат.

– Есть информация, что в следующем сезоне один из клубов может выйти из состава КХЛ из-за финансовых проблем. Это «Сочи»? Насколько вас тревожит ситуация?
– С руководством «Сочи» мы регулярно на связи. А слухи мы не комментируем. По задержке зарплат мы всегда были на связи, всё проверяли. Обещания погасить до 30 января все задолженности были соблюдены. Команда продолжает играть, не было такого, что кто-то что-то нарушил. Да, неприятная история, да, задержка была, но игроки поняли ситуацию, подписали юридические документы на отсрочку, и в итоге всё было выплачено, — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.

На данный момент «Сочи» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции с 37 очками в 51 матче.

