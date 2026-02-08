Команда KHL Ural Stars заняла третье место на Матче звёзд, обыграв KHL World Stars

Сегодня, 8 февраля, в Екатеринбурге завершился матч за третье место звёздного мини-турнира, в котором сыграли команды KHL Ural Stars и KHL World Stars. Победу в игре, проходившей на стадионе «УГМК-Арена», одержали хоккеисты KHL Ural Stars со счётом 9:6.
В составе KHL Ural Stars шайбы на свой счёт записали Роман Канцеров (дважды), Джош Ливо, Максим Денежкин, Егор Яковлев, Григорий Дронов, Алексей Василевский, Роман Горбунов и Михаил Григоренко. У KHL World Stars голы забили Даниэль Спронг, Кевин Лабанк, Эндрю Потуральски, Виталий Пинчук, Митчелл Миллер и Адам Кленденинг.
Матч звёзд КХЛ — 2026 проходит в Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» 7-8 февраля. Во второй игровой день также состоятся заключительная часть мастер-шоу и финал звёздного мини-турнира.
