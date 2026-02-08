Скидки
Команда KHL Ural Stars заняла третье место на Матче звёзд, обыграв KHL World Stars
Комментарии

Сегодня, 8 февраля, в Екатеринбурге завершился матч за третье место звёздного мини-турнира, в котором сыграли команды KHL Ural Stars и KHL World Stars. Победу в игре, проходившей на стадионе «УГМК-Арена», одержали хоккеисты KHL Ural Stars со счётом 9:6.

Фонбет КХЛ — Матч Звёзд . За 3-е место
08 февраля 2026, воскресенье. 12:45 МСК
KHL Ural Stars
Окончен
9 : 6
KHL World Stars
1:0 Канцеров (Силантьев, Ткачёв) – 00:11 (4x4)     2:0 Ливо (Дронов) – 02:19 (4x4)     3:0 Денежкин (Жаровский, Горбунов) – 03:08 (4x4)     4:0 Яковлев (Ткачёв, Вязовой) – 03:41 (4x4)     5:0 Дронов (Денежкин, Блэкер) – 05:39 (4x4)     6:0 Василевский (Жаровский) – 05:59 (4x4)     6:1 Спронг – 06:47 (4x4)     6:2 Лабанк (Савчук, Уил) – 07:42 (4x4)     6:3 Потуральски (Лабанк, Уил) – 08:23 (4x4)     7:3 Горбунов (Жаровский, Денежкин) – 12:11 (4x4)     7:4 Пинчук (Спронг, Миллер) – 12:56 (4x4)     7:5 Миллер (Пинчук, Спронг) – 15:04 (4x4)     8:5 Григоренко (Ливо, Василевский) – 16:58 (4x4)     9:5 Канцеров (Силантьев) – 19:50 (4x4)     9:6 Кленденинг (Энас, Пинчук) – 19:58 (4x4)    

В составе KHL Ural Stars шайбы на свой счёт записали Роман Канцеров (дважды), Джош Ливо, Максим Денежкин, Егор Яковлев, Григорий Дронов, Алексей Василевский, Роман Горбунов и Михаил Григоренко. У KHL World Stars голы забили Даниэль Спронг, Кевин Лабанк, Эндрю Потуральски, Виталий Пинчук, Митчелл Миллер и Адам Кленденинг.

Матч звёзд КХЛ — 2026 проходит в Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» 7-8 февраля. Во второй игровой день также состоятся заключительная часть мастер-шоу и финал звёздного мини-турнира.

