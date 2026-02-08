Морозов: КХЛ обсудит с ФХР календарь в случае допуска до международных турниров

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что лига обсудит с Федерацией хоккея России (ФХР) формирование сезонного календаря в случае допуска российской сборной до участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея.

– С Олимпиады пришли новости, что на заседании МОК решили вернуть Россию с флагом и гимном на летние Игры в Лос-Анджелесе в 2028 году и на следующие зимние. Мы рады, что КХЛ играет в феврале, но насколько вы готовы что-то изменять с учётом спортивной политики?

– За последние годы много событий было. Мы готовы оперативно реагировать на всё. Как только допустят сборную России до участия в международных соревнованиях мы, конечно, встретимся с Федерацией хоккея России, обсудим план действий. Всем, наверное, нравится сейчас, что мы играем в мае? Но понимаем, что чемпионат мира тоже в мае, важно, из каких игроков будет комплектоваться сборная. Хотя вчера было интервью одного из наших тренеров, он сказал, что, например, не взял бы игроков КХЛ.

– А вы обиделись на это?

— А что мне обижаться? Ведь у каждого тренера есть своё видение. А где сейчас в турнирной таблице та команда КХЛ, которую этот тренер возглавляет? На каком месте? Тут нет обиды, но мы знаем свою цену. Посмотрите, какие замечательные хоккеисты выступают у нас на Матче звёзд. Из них можно собрать хорошую сборную даже на Олимпиаду в Милане, если нам скажут ехать завтра.

– Может быть, есть возможность сделать так, что играем свой чемпионат, но и игроков на чемпионат мира отправляем?

– Мы будем обсуждать. Россия богата звёздами и игроками, есть уже такой опыт, когда на чемпионат мира готовятся одни, а потом подключаются игроки из НХЛ и защищают честь страны. Поэтому надо обсуждать, как будет формироваться команда, и принимать решение.

– У вас появилось больше позитива, что скоро наши команды допустят до международных турниров?

– Конечно, есть позитив, ведь в других видах спорта прислушались к рекомендациям допускать наших спортсменов с гимном и флагом. Надеемся, что и молодые игроки получат шанс, и нынешние звёзды – ну кто бы не хотел увидеть Александра Овечкина на этой Олимпиаде, верно? Ждём такого и для наших опытных игроков, и для развития молодых – им особенно нужен международный опыт для роста и развития, — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.