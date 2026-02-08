Защитник «Трактора» Григорий Дронов стал победителем конкурса «Сила броска» в Матче звёзд

Защитник «Трактора» и KHL Ural Stars Григорий Дронов стал победителем конкурса Матча звёзд — 2026 «Сила броска».
Дронов показал результат 154,88 км/ч и обошёл Дамира Шарипзянова (RUS Stars, «Авангард») — 152,65 км/ч, Митчелла Миллера (World Stars, «Ак Барс») — 149,96 км/ч и Даниила Орлова (U23 Stars, «Спартак») — 148,05 км/ч.
Матч звёзд КХЛ — 2026 проходит в Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» 7-8 февраля. После заключительной части мастер-шоу состоится финал звёздного мини-турнира между командами KHL RUS Stars и KHL U23 Stars. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Отметим, что третье место заняла команда KHL Ural Stars, обыграв KHL World Stars со счётом 9:6.