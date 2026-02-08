Голкипер «Автомобилиста» Галкин выиграл конкурс вратарей на Матче звёзд КХЛ — 2026

Голкипер «Автомобилиста» и KHL Ural Stars Владимир Галкин выиграл конкурс вратарей на Матче звёзд КХЛ — 2026.

Галкин набрал четыре балла, выполнив все задания: отбить буллит, забить в пустые ворота от своих, попасть в маленькие ворота и показать наилучший результат в силе броска (106,67 км/ч). Владимир обошёл Сергея Иванова (U23 Stars, СКА), Зака Фукале (World Stars, «Динамо» Мн) и Филиппа Долганова (RUS Stars, «Нефтехимик»).

Матч звёзд КХЛ — 2026 проходит в Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» 7-8 февраля. После заключительной части мастер-шоу состоится финал звёздного мини-турнира между командами KHL RUS Stars и KHL U23 Stars. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.