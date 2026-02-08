Голкипер «Автомобилиста» Галкин выиграл конкурс вратарей на Матче звёзд КХЛ — 2026
Голкипер «Автомобилиста» и KHL Ural Stars Владимир Галкин выиграл конкурс вратарей на Матче звёзд КХЛ — 2026.
Галкин набрал четыре балла, выполнив все задания: отбить буллит, забить в пустые ворота от своих, попасть в маленькие ворота и показать наилучший результат в силе броска (106,67 км/ч). Владимир обошёл Сергея Иванова (U23 Stars, СКА), Зака Фукале (World Stars, «Динамо» Мн) и Филиппа Долганова (RUS Stars, «Нефтехимик»).
Матч звёзд КХЛ — 2026 проходит в Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» 7-8 февраля. После заключительной части мастер-шоу состоится финал звёздного мини-турнира между командами KHL RUS Stars и KHL U23 Stars. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет КХЛ — Матч Звёзд . Финал
08 февраля 2026, воскресенье. 14:45 МСК
KHL RUS Stars
Окончен
9 : 2
KHL U23 Stars
0:1 Орлов (Сурин) – 00:51 (4x4) 1:1 Окулов (Белозёров) – 01:53 (4x4) 2:1 Аймурзин (Шипачёв) – 05:07 (4x4) 3:1 Аймурзин (Шипачёв) – 05:30 (4x4) 4:1 Аймурзин (Долганов) – 09:52 (4x4) 5:1 Аймурзин – 09:58 (4x4) 6:1 Белозёров (Иванов) – 14:41 (4x4) 7:1 Белозёров – 17:30 (en) 8:1 Аймурзин – 17:54 9:1 Шипачёв (А. Радулов) – 19:12 (en) 9:2 Ильин (Виноградов) – 19:19 (4x4)
