Главный тренер «Нефтехимика» Гришин выиграл «Хоккейный кёрлинг» на Матче звёзд — 2026

Главный тренер «Нефтехимика» и KHL U23 Stars Игорь Гришин победил в конкурсе «Хоккейный кёрлинг» на Матче звёзд КХЛ — 2026.

В нём приняли участие все тренеры команд звёздного мини-турнира. Они должны были броском с линии ворот доставить шайбу ближе всего к центру площадки, при этом тренеры имели право выбивать чужие шайбы для улучшения позиции собственной. Каждый тренер получил по одной попытке. Самым точным стал Игорь Гришин.

Ранее в матче за третье место победу одержала команда KHL Ural Stars, обыграв KHL World Stars со счётом 9:6.

Матч звёзд КХЛ — 2026 проходит в Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» 7-8 февраля.