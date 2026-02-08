KHL RUS Stars разгромила KHL U23 Stars в финале Матча звёзд, Аймурзин оформил пента-трик

Сегодня, 8 февраля, в Екатеринбурге завершился финальный матч звёздного мини-турнира, в котором сыграли команды KHL RUS Stars и KHL U23 Stars. Победу в игре, проходившей на стадионе «УГМК-Арена», одержали хоккеисты KHL RUS Stars со счётом 9:2.

В составе KHL RUS Stars шайбы на свой счёт записали Константин Окулов, Данил Аймурзин (пять), Андрей Белозёров (два) и Вадим Шипачёв. У KHL U23 Stars голы забили Даниил Орлов и Михаил Ильин.

Ранее в матче за третье место победу одержала команда KHL Ural Stars, обыграв KHL World Stars со счётом 9:6.

Напомним, звёздный уикенд 2026 года впервые прошёл в Екатеринбурге.