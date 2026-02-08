Скидки
Главная Хоккей Новости

KHL RUS Stars разгромила KHL U23 Stars в финале Матча звёзд, Аймурзин оформил пента-трик

Сегодня, 8 февраля, в Екатеринбурге завершился финальный матч звёздного мини-турнира, в котором сыграли команды KHL RUS Stars и KHL U23 Stars. Победу в игре, проходившей на стадионе «УГМК-Арена», одержали хоккеисты KHL RUS Stars со счётом 9:2.

Фонбет КХЛ — Матч Звёзд . Финал
08 февраля 2026, воскресенье. 14:45 МСК
KHL RUS Stars
Окончен
9 : 2
KHL U23 Stars
0:1 Орлов (Сурин) – 00:51 (4x4)     1:1 Окулов (Белозёров) – 01:53 (4x4)     2:1 Аймурзин (Шипачёв) – 05:07 (4x4)     3:1 Аймурзин (Шипачёв) – 05:30 (4x4)     4:1 Аймурзин (Долганов) – 09:52 (4x4)     5:1 Аймурзин – 09:58 (4x4)     6:1 Белозёров (Иванов) – 14:41 (4x4)     7:1 Белозёров – 17:30 (en)     8:1 Аймурзин – 17:54     9:1 Шипачёв (А. Радулов) – 19:12 (en)     9:2 Ильин (Виноградов) – 19:19 (4x4)    

В составе KHL RUS Stars шайбы на свой счёт записали Константин Окулов, Данил Аймурзин (пять), Андрей Белозёров (два) и Вадим Шипачёв. У KHL U23 Stars голы забили Даниил Орлов и Михаил Ильин.

Ранее в матче за третье место победу одержала команда KHL Ural Stars, обыграв KHL World Stars со счётом 9:6.

Напомним, звёздный уикенд 2026 года впервые прошёл в Екатеринбурге.

