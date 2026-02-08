Президент КХЛ Морозов поздравил KHL RUS Stars с победой в финале Матча звёзд — 2026

Президент КХЛ Алексей Морозов поздравил команду KHL RUS Stars с победой в финале Матча звёзд КХЛ — 2026 над KHL U23 Stars (9:2).
«Поздравляю команду KHL RUS Stars с победой в Матче звёзд КХЛ — 2026! Это был отличный уикенд, который подарил всем нам новые эмоции, красивый хоккей и много ярких моментов. Полные трибуны, отличная арена – мы от всей души благодарим Екатеринбург, руководство региона и города за тёплый приём, за отличную атмосферу. Приятно видеть, что здесь любят хоккей и искренне поддерживают команды. За три дня на арене было более 30 тысяч человек.
Новый формат Матча звёзд оправдал себя – сборная U23 Stars добавила азарта, опытные игроки из других команд поддержали этот настрой и показали отличную игру. Порадовало, что очень многие хоккеисты приехали с семьями, с детьми, и даже задействовали их в конкурсах. Думаю, что всем Матч звёзд в Екатеринбурге запомнится как самый семейный. Звёздный уикенд и его атмосфера – это то, что делает болельщиков и игроков ближе, это важное и нужное мероприятие», — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.
