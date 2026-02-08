Скидки
Президент КХЛ Морозов поздравил KHL RUS Stars с победой в финале Матча звёзд — 2026

Комментарии

Президент КХЛ Алексей Морозов поздравил команду KHL RUS Stars с победой в финале Матча звёзд КХЛ — 2026 над KHL U23 Stars (9:2).

Фонбет КХЛ — Матч Звёзд . Финал
08 февраля 2026, воскресенье. 14:45 МСК
KHL RUS Stars
Окончен
9 : 2
KHL U23 Stars
0:1 Орлов (Сурин) – 00:51 (4x4)     1:1 Окулов (Белозёров) – 01:53 (4x4)     2:1 Аймурзин (Шипачёв) – 05:07 (4x4)     3:1 Аймурзин (Шипачёв) – 05:30 (4x4)     4:1 Аймурзин (Долганов) – 09:52 (4x4)     5:1 Аймурзин – 09:58 (4x4)     6:1 Белозёров (Иванов) – 14:41 (4x4)     7:1 Белозёров – 17:30 (en)     8:1 Аймурзин – 17:54     9:1 Шипачёв (А. Радулов) – 19:12 (en)     9:2 Ильин (Виноградов) – 19:19 (4x4)    

«Поздравляю команду KHL RUS Stars с победой в Матче звёзд КХЛ — 2026! Это был отличный уикенд, который подарил всем нам новые эмоции, красивый хоккей и много ярких моментов. Полные трибуны, отличная арена – мы от всей души благодарим Екатеринбург, руководство региона и города за тёплый приём, за отличную атмосферу. Приятно видеть, что здесь любят хоккей и искренне поддерживают команды. За три дня на арене было более 30 тысяч человек.

Новый формат Матча звёзд оправдал себя – сборная U23 Stars добавила азарта, опытные игроки из других команд поддержали этот настрой и показали отличную игру. Порадовало, что очень многие хоккеисты приехали с семьями, с детьми, и даже задействовали их в конкурсах. Думаю, что всем Матч звёзд в Екатеринбурге запомнится как самый семейный. Звёздный уикенд и его атмосфера – это то, что делает болельщиков и игроков ближе, это важное и нужное мероприятие», — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.

