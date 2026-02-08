Скидки
«Не скажу, что «Металлургу» всё легко даётся». Ткачёв — о лидерстве в регулярке КХЛ

Комментарии

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв высказался об игре магнитогорской команды, которая занимает первое место в сводной таблице КХЛ текущего сезона.

— Чувствуешь преемственность в плане того, что тройка Ткачёв — Канцеров — Силантьев сейчас — наследник других ярких троек из истории «Металлурга»?
— Нам ещё надо доказать, что мы наследники. Если докажем, тогда уже поговорим. Понимаем, что нас сравнивают, но ещё рано это делать.

— Андрей Разин постоянно говорит, что «Металлургу» не хватает вызовов в этом регулярном чемпионате. Что сам думаешь о том, что вашей команде всё внешне легко даётся?
— Да я бы не сказал, что легко. Против нас всегда выходят с сумасшедшим настроем, да и в целом соперников простых нет. Да, мы идём первыми, но самое главное — подготовиться правильно к плей-офф», – сказал Ткачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

