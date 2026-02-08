Скидки
Хоккей

«На сколько там, на семь очков? Ничего страшного». Ткачёв — о гонке бомбардиров сезона КХЛ

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв прокомментировал гонку бомбардиров текущего сезона КХЛ, в которой он располагается на втором месте с 57 очками. Первое место занимает форвард минского «Динамо» Сэм Энас с 64 очками.

— Много внимания уделяешь личной статистике?
— Да не особо слежу, о хоккее во время сезона вообще не читаю. Разве что хайлайты НХЛ смотрю, а так — стараюсь абстрагироваться и получать удовольствие.

— Ну вот Сэм Энас сейчас оторвался от тебя в гонке бомбардиров…
— На сколько там? Семь очков? Ничего страшного. Это хоккей: сегодня всё получается, потом наступит пауза. Желаю Сэму удачи, посмотрим, как всё будет.

— У тебя недавно был опыт игры в центре. Насколько для тебя было комфортно?
— Не могу сказать, что непривычно, просто чуть другие задачи, картинка игры поменялась. А так — ничего особенного не заметил. Конечно, над вбрасываниями нужно поработать, но у меня там одна тренировка только утренняя была, раскатка, – сказал Ткачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

