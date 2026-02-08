«Пока всё устраивает». Ткачёв высказался о летнем переходе из «Авангарда» в «Металлург»

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв заявил, что не жалеет о переходе из «Авангарда» в магнитогорский клуб. В межсезонье омский клуб отказался от услуг нападающего по решению главного тренера Ги Буше, который не видел Ткачёва в команде.

— Видно, что в «Металлурге» ты кайфуешь. Сейчас уже можно сказать, что летний уход из «Авангарда» пошёл на пользу?

— Да всегда же говорят, всё, что ни происходит — всё к лучшему. Поживём — увидим. Пока меня всё устраивает в Магнитогорске, всё хорошо, дай бог, дальше так и будет, – сказал Ткачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

В текущем сезоне на счету Ткачёва 57 (11+46) очков в 51 матче за «Металлург».