Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Главное, что болельщики довольны. Ребята играли для них». Морозов — о матче звёзд КХЛ

«Главное, что болельщики довольны. Ребята играли для них». Морозов — о матче звёзд КХЛ
Комментарии

Президент КХЛ Алексей Морозов поделился впечатлениями от звёздного уикенда, который прошёл в Екатеринбурге.

– Всем довольны. Главное, что болельщики довольны. Ребята играли для них. Детям, которые участвовали в конкурсах, это запомнится, нам тоже. У нас новый формат – переживали, как молодые ребята себя проявят, как на это посмотрят ветераны. Ждали, что покажет уральская команда при своих болельщиках. Вы слышали, как их встречали. Обновились конкурсы, успели задействовать тренеров. У нас две драки вратарских прошло – это всё для болельщиков. За три дня собралось больше 30 тысяч болельщиков, это приятно.

– Как вам конкурс тренеров?
– Тренеры готовились к этому, но никогда не угадаешь, как порезан или залит лёд. Тяжёлый конкурс, сложно попасть в центр. Андрей Разин скреативил, задействовал всех и вышел со шваброй. Гришин победил, потому что шайба ближе к центру была. Не было такого, чтобы кто-то обязательно должен был победить. Это шоу для наших болельщиков.

– У вас не появилось желания попробовать такое?
– Давайте рассмотрим на будущее, даже интересно. А вы, СМИ, не хотите побороться в этом? – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Материалы по теме
KHL RUS Stars разгромила KHL U23 Stars в финале Матча звёзд, Аймурзин оформил пента-трик
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android