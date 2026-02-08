«Главное, что болельщики довольны. Ребята играли для них». Морозов — о матче звёзд КХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов поделился впечатлениями от звёздного уикенда, который прошёл в Екатеринбурге.

– Всем довольны. Главное, что болельщики довольны. Ребята играли для них. Детям, которые участвовали в конкурсах, это запомнится, нам тоже. У нас новый формат – переживали, как молодые ребята себя проявят, как на это посмотрят ветераны. Ждали, что покажет уральская команда при своих болельщиках. Вы слышали, как их встречали. Обновились конкурсы, успели задействовать тренеров. У нас две драки вратарских прошло – это всё для болельщиков. За три дня собралось больше 30 тысяч болельщиков, это приятно.

– Как вам конкурс тренеров?

– Тренеры готовились к этому, но никогда не угадаешь, как порезан или залит лёд. Тяжёлый конкурс, сложно попасть в центр. Андрей Разин скреативил, задействовал всех и вышел со шваброй. Гришин победил, потому что шайба ближе к центру была. Не было такого, чтобы кто-то обязательно должен был победить. Это шоу для наших болельщиков.

– У вас не появилось желания попробовать такое?

– Давайте рассмотрим на будущее, даже интересно. А вы, СМИ, не хотите побороться в этом? – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.