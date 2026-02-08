Морозов: рады, что игроки приезжают на Матч звёзд с семьями. Отказников не было

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что рад тому, что игроки КХЛ приехали на Матч звёзд со своими семьями.

– Обилие детей на льду – пример, который подал Овечкин? Или запросы игроков?

– Это проходит из года в год. С каждым годом ребята с удовольствием принимают вызов, мы разрешаем задействовать семьи. Для детей огромная радость выйти в таком дворце, при такой атмосфере. Для них это приятно. Рады за это. Думаю, на следующий год ещё больше таких интеграций будет. У наших игроков детей много, пускай они их привозят. В будущем подумаем, может, устроим конкурс между детьми. Довольны, что ребята приезжают семьями. Не было отказников, которые не приехали. Есть Ружичка, который уехал на Олимпиаду, – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.