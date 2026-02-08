Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Морозов: рады, что игроки приезжают на Матч звёзд с семьями. Отказников не было

Морозов: рады, что игроки приезжают на Матч звёзд с семьями. Отказников не было
Комментарии

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что рад тому, что игроки КХЛ приехали на Матч звёзд со своими семьями.

– Обилие детей на льду – пример, который подал Овечкин? Или запросы игроков?
– Это проходит из года в год. С каждым годом ребята с удовольствием принимают вызов, мы разрешаем задействовать семьи. Для детей огромная радость выйти в таком дворце, при такой атмосфере. Для них это приятно. Рады за это. Думаю, на следующий год ещё больше таких интеграций будет. У наших игроков детей много, пускай они их привозят. В будущем подумаем, может, устроим конкурс между детьми. Довольны, что ребята приезжают семьями. Не было отказников, которые не приехали. Есть Ружичка, который уехал на Олимпиаду, – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Материалы по теме
«Главное, что болельщики довольны. Ребята играли для них». Морозов — о матче звёзд КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android