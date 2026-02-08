Владимир Ткачёв назвал самых неудобных соперников для «Металлурга» в этом сезоне

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв назвал самых неудобных соперников для магнитогорской команды в этом сезоне

— Какие самые неудобные, тяжёлые соперники для «Металлурга» в этом сезоне?

— Да вот с Минском у нас была тяжёлая игра, с Омском всегда всё упорно, с Екатеринбургом, с «Трактором»… Не то что тяжело, но хорошие такие игры, плотные. Тут зависит от подхода к каждому сопернику, от отношения к тренерскому заданию. Если всё сделаешь правильно, всегда есть шанс выиграть, – сказал Ткачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

В текущем сезоне на счету Ткачёва 57 (11+46) очков в 51 матче за «Металлург».