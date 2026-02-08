Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Владимир Ткачёв назвал самых неудобных соперников для «Металлурга» в этом сезоне

Владимир Ткачёв назвал самых неудобных соперников для «Металлурга» в этом сезоне
Комментарии

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв назвал самых неудобных соперников для магнитогорской команды в этом сезоне

— Какие самые неудобные, тяжёлые соперники для «Металлурга» в этом сезоне?
— Да вот с Минском у нас была тяжёлая игра, с Омском всегда всё упорно, с Екатеринбургом, с «Трактором»… Не то что тяжело, но хорошие такие игры, плотные. Тут зависит от подхода к каждому сопернику, от отношения к тренерскому заданию. Если всё сделаешь правильно, всегда есть шанс выиграть, – сказал Ткачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

В текущем сезоне на счету Ткачёва 57 (11+46) очков в 51 матче за «Металлург».

Материалы по теме
Эксклюзив
«Пока всё устраивает». Ткачёв высказался о летнем переходе из «Авангарда» в «Металлург»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android