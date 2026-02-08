Скидки
Морозов — о Матче звёзд КХЛ: Гамзин не играл из-за температуры, у Комтуа бронхит

Комментарии

Президент КХЛ Алексей Морозов раскрыл причины неучастия в Матче звёзд нападающего московского «Динамо» Макса Комтуа и вратаря ЦСКА Дмитрия Гамзина. Оба хоккеиста пропустили звёздный уикенд из-за болезни.

— Почему не сыграли Гамзин и Комтуа?
— Гамзин не поехал из-за температуры, это проверенная информация. Он сам хотел, для него сделали щитки, для него всё приготовили. У Комтуа бронхит, когда Уила вызвали на замену, он обрадовался, сказал: «Не рад за партнёра, но с удовольствием заменю». Супергород, суперарена в центре города, ребята едут с удовольствием, — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Комментарии
