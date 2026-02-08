«Дело времени». Владимир Ткачёв — о низкой результативности в играх с «Авангардом»

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв оценил свою результативность в матчах с бывшей командой — «Авангардом».

— Что скажешь о том, что тебе почти не удаётся набирать очки в матчах с «Авангардом»?

— Я бы не сказал, что именно с Омском не получается, моменты-то есть, просто не забиваем, Серебряков классно играет. Считаю, что это дело времени.

— Как игрок, побывавший внутри системы Ги Буше, подсказываешь сейчас тренерскому штабу «Металлурга» по нюансам?

— Нет, такого нет. Конечно, что-то знаю, но те матчи, которые мы у «Авангарда» выиграли, там всё выполнили, – сказал Ткачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

В текущем сезоне на счету Ткачёва 57 (11+46) очков в 51 матче за «Металлург».