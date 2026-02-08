Скидки
Алексей Морозов рассказал, как клубы КХЛ отпустили игроков на Олимпиаду

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, как клубы лиги отпустили игроков на Олимпиаду.

«Изначально в начале сезона было совещание руководителей. На тот момент никто не знал, допустят ли Россию. Мы сразу сказали, что пауза не рассматривается, каждый клуб договаривается со своим игроком. У кого-то в контракте вставлено, что отпускают, кто-то договаривался с руководством клуба.

Руководители понимают, насколько важно для спортсмена участие в Олимпиаде, всех вызванных в сборную отпустили, а мы сделали со стороны КХЛ дополнительную страховку для игроков на случай травм. Они спокойно поехали, надеемся, вернутся без травм», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

