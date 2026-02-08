Президент КХЛ рассказал о будущем чемпионата 3х3

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о будущем чемпионата 3х3 и заявил, что проведение следующего чемпионата зависит от букмекеров, которые являются главными спонсорами этого соревнования.

— Будет ли проводиться в этом году новый сезон чемпионата 3х3?

— Этот формат мы проводили впервые за счёт партнёров букмекеров. В этом году ещё не принято решение, будут ли поддерживать хоккей 3х3, возникли налоговые сложности. Есть разные планы, можно проводить его в летний период, начинать в мае и заполнить летнюю паузу. Решение за партнерами, — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.