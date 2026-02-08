«В моменте мастерство показал». Галкин — о победе в конкурсе вратарей на Матче звёзд КХЛ

Голкипер «Автомобилиста» Владимир Галкин высказался о своей победе в конкурсе вратарей на Матче звёзд КХЛ и заявил, что не готовился к соревнованию.

— Ты стал героем конкурса для вратарей. Тренировался бросать на силу вратарской клюшкой?

— Нет, я только вот сегодня узнал, что будет. Не готовился, в моменте показал мастерство.

— Домашний Матч звёзд — особенное ощущение?

— Разумеется! Вдвойне приятно, что такое мероприятие проходит в нашем городе. Такие мероприятия — всегда позитив, смена обстановки, посмотрим, как это скажется на дальнейшем сезоне, – сказал Галкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.