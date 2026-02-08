Алексей Морозов прокомментировал потенциальное сокращение букмекерских контрактов в КХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов оценил возможное сокращение букмекерских контрактов в лиге.

— С учётом налоговой нагрузки на букмекеров возможен ли пересмотр контрактов с клубами и самой КХЛ?

— Ведутся разговоры на эту тему. В футболе это было затронуто, но у нас пока что хорошие отношения, контракт будет действовать ещё два года. Мы всегда готовы сесть за стол переговоров, если потребуется.

Пока не ударяет, всё нормально. Букмекеры всё активнее поддерживают хоккей, видят, насколько это привлекает аудиторию. Посмотрите, сколько интеграций делается партнёрами с клубами в плане и популяризации хоккея, и продвижения своей компании, — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.