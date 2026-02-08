Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Алексей Морозов прокомментировал потенциальное сокращение букмекерских контрактов в КХЛ

Алексей Морозов прокомментировал потенциальное сокращение букмекерских контрактов в КХЛ
Комментарии

Президент КХЛ Алексей Морозов оценил возможное сокращение букмекерских контрактов в лиге.

— С учётом налоговой нагрузки на букмекеров возможен ли пересмотр контрактов с клубами и самой КХЛ?
— Ведутся разговоры на эту тему. В футболе это было затронуто, но у нас пока что хорошие отношения, контракт будет действовать ещё два года. Мы всегда готовы сесть за стол переговоров, если потребуется.

Пока не ударяет, всё нормально. Букмекеры всё активнее поддерживают хоккей, видят, насколько это привлекает аудиторию. Посмотрите, сколько интеграций делается партнёрами с клубами в плане и популяризации хоккея, и продвижения своей компании, — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Материалы по теме
Алексей Морозов рассказал, как клубы КХЛ отпустили игроков на Олимпиаду
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android