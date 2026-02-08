«Зачем эти провокационные темы поднимать?» Галкин — о конкуренции вратарей «Автомобилиста»

Голкипер «Автомобилиста» Владимир Галкин высказался о конкуренции с вратарём Евгением Аликиным в екатеринбургском клубе.

— В «Автомобилисте» два равнозначных вратаря. Мотивирует такая конкуренция?

— Вообще спокойно отношусь к этому. Я просто делаю свою работу, без разницы, слабее или сильнее меня конкурент.

— С Евгением Аликиным на эту тему разговариваете?

— Нет, у нас нет такого. Мы в отличных отношениях, зачем эти провокационные темы поднимать: кто первый, кто сильнее.

— «Автомобилист» умеет добиваться результата за счёт терпения, но это означает большую нагрузку на вратарей. Как тебе играть в таком режиме?

— Понятно, что это нелегко. Важно психологически быть готовым к любым обстоятельствам, к тому, что нужно много работать, – сказал Галкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.