Александр Овечкин отдыхает в Дубае во время паузы в НХЛ на Олимпиаду

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во время паузы на Олимпиаду – 2026 отправился на отдых в Дубай (ОАЭ). Об этом стало известно из публикаций на страницах в социальных сетях его жены – Анастасии Шубской.

Фото: Личный архив Александра Овечкина

По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги Овечкин вышел на 17-е место, сравнявшись с трёхкратным обладателем Кубка Стэнли Алексом Дельвеккьо. Среди действующих игроков НХЛ российский нападающий занимает второе место и уступает только защитнику «Колорадо» Бренту Бёрнсу (1552 встречи).

Всего в 59 матчах нынешнего сезона на счету Александра 48 (22+26) очков. «Вашингтон» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции, набрав 65 очков в 59 матчах.