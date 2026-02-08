Скидки
Галкин — об играх с «Авангардом»: комфортно, когда много бросают. Тяжелее, когда розыгрыш

Галкин — об играх с «Авангардом»: комфортно, когда много бросают. Тяжелее, когда розыгрыш
Голкипер «Автомобилиста» Владимир Галкин заявил, что ему комфортно играть с «Авангардом», который проповедует активный хоккей с большим количеством бросков.

— «Авангард» с трудом забивает тебе голы. Какой секрет?
— Да никакого секрета! У них североамериканский хоккей, отовсюду бросают, мне комфортно в таком режиме, нравится, когда много бросают. А когда до верного разыгрывают, намного тяжелее. Не говорю, что много бросков — это легко, можно же банально устать, но мне комфортно так работать, – сказал Галкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Голкипер «Автомобилиста» и KHL Ural Stars Владимир Галкин выиграл конкурс вратарей на Матче звёзд КХЛ — 2026.

