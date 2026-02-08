Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Григоренко — о Матче звёзд КХЛ: приятно удивлён, что лига не стоит на месте

Григоренко — о Матче звёзд КХЛ: приятно удивлён, что лига не стоит на месте
Комментарии

Нападающий KHL Ural Stars и «Трактора» Михаил Григоренко высказался об участии в Матче звёзд КХЛ.

«В первую очередь, хотелось бы отметить организацию – всё на высшем уровне. Приятно удивлён, что лига не стоит на месте, здорово всё организовали – и для игроков, и для семей. Екатеринбург здорово встретил. Конечно, было приятно поиграть в хоккей, немного подурачиться и провести время с друзьями. Самые приятные впечатления.

Конкурсы? Понравился конкурс капитанов, интересный, чтобы посмотреть мастерство игроков – настоящий, не какие-то приколы. И силу броска было интересно посмотреть, рад за Гришу Дронова, что он победил. Третье место? Вопросы по сетке (улыбается), мне кажется, мы в первый день разыграли чемпиона в паре с KHL RUS Stars. Неплохой матч получился – если бы вчера выиграли, сегодня тоже бы выиграли», — цитирует Григоренко пресс-служба КХЛ.

Материалы по теме
KHL RUS Stars разгромила KHL U23 Stars в финале Матча звёзд, Аймурзин оформил пента-трик
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android