Майоров: когда Россию вернут, на время чемпионата мира надо делать паузу в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров заявил, что в календаре Континентальной хоккейной лиги должна быть предусмотрена пауза на время проведения чемпионатов мира. Российская сборная отстранена от международных соревнований с 2022 года.

– Нужно ли вернуться к предыдущей версии календаря КХЛ, когда Россию вернут на чемпионат мира, чтобы розыгрыш заканчивался до старта первенства?

– Не знаю, когда мы будем заканчивать чемпионат, но могу сказать, что во время чемпионата мира игр в лиге не должно быть. Когда нас вернут, на время чемпионата мира в любом случае надо делать паузу, – цитирует Майорова «Советский спорт».