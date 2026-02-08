Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Майоров: когда Россию вернут, на время чемпионата мира надо делать паузу в КХЛ

Майоров: когда Россию вернут, на время чемпионата мира надо делать паузу в КХЛ
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров заявил, что в календаре Континентальной хоккейной лиги должна быть предусмотрена пауза на время проведения чемпионатов мира. Российская сборная отстранена от международных соревнований с 2022 года.

– Нужно ли вернуться к предыдущей версии календаря КХЛ, когда Россию вернут на чемпионат мира, чтобы розыгрыш заканчивался до старта первенства?
– Не знаю, когда мы будем заканчивать чемпионат, но могу сказать, что во время чемпионата мира игр в лиге не должно быть. Когда нас вернут, на время чемпионата мира в любом случае надо делать паузу, – цитирует Майорова «Советский спорт».

Материалы по теме
Давыдов — об ОИ-2026: без России турнир автоматически становится неполноценным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android