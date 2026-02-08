Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Анвар Гатиятулин поделился эмоциями от своего первого Матча звёзд КХЛ

Анвар Гатиятулин поделился эмоциями от своего первого Матча звёзд КХЛ
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» и тренер KHL RUS Stars Анвар Гатиятулин поделился эмоциями от участия в Матче звёзд КХЛ.

«Хорошие два дня, хорошая команда, всё здорово! Я участвовал в Матче звёзд в Высшей лиге, когда заканчивал свою игровую карьеру, но в КХЛ это мой первый такой матч. Остались только положительные эмоции, спасибо организаторам и участникам. Это была хорошая возможность отвлечься и перезагрузить голову по ходу чемпионата. В нашей команде были отличные мастера, получил от работы удовольствие», — цитирует Гатиятулина пресс-служба КХЛ.

KHL RUS Stars разгромила KHL U23 Stars в финале Матча звёзд со счётом 9:2.

Материалы по теме
KHL RUS Stars разгромила KHL U23 Stars в финале Матча звёзд, Аймурзин оформил пента-трик
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android