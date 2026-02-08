Анвар Гатиятулин поделился эмоциями от своего первого Матча звёзд КХЛ

Главный тренер «Ак Барса» и тренер KHL RUS Stars Анвар Гатиятулин поделился эмоциями от участия в Матче звёзд КХЛ.

«Хорошие два дня, хорошая команда, всё здорово! Я участвовал в Матче звёзд в Высшей лиге, когда заканчивал свою игровую карьеру, но в КХЛ это мой первый такой матч. Остались только положительные эмоции, спасибо организаторам и участникам. Это была хорошая возможность отвлечься и перезагрузить голову по ходу чемпионата. В нашей команде были отличные мастера, получил от работы удовольствие», — цитирует Гатиятулина пресс-служба КХЛ.

KHL RUS Stars разгромила KHL U23 Stars в финале Матча звёзд со счётом 9:2.