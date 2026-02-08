Скидки
Сидни Кросби поделился эмоциями от назначения капитаном сборной Канады на Олимпиаде

Комментарии

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о том, что его назначили капитаном сборной Канады на Олимпиаде-2026. Альтернативными капитанами стали защитник «Колорадо» Кейл Макар и форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

«Благодарен за возможность представлять Канаду на зимних Олимпийских играх 2026 года, и для меня большая честь стать капитаном мужской сборной Канады, в которой собрано так много замечательных игроков и лидеров.

Коннор и Кейл, вместе со всей нашей командой, демонстрируют невероятные лидерские качества. Рад представлять Канаду, будучи вместе с ними в одной команде. Мы все гордимся тем, что будем носить джерси с кленовым листом и соревноваться в составе национальной команды Канады в Милане», – цитирует Кросби пресс-служба федерации хоккея Канады.

