Данил Аймурзин оценил свой пента-трик в финале Матча звёзд КХЛ

Нападающий «Северстали» и KHL RUS Stars Данил Аймурзин оценил свой пента-трик в финальном Матче звёзд. Форвард был признан MVP финала.

«Пять шайб в финале? Это всё партнёры, спасибо им – отдавали на пустые, оставалось только попадать. Всё шикарно, болельщики очень классно поддерживали. Из конкурсов понравился эффектный буллит – каждый год что-то придумывают. Классно познакомиться с новыми ребятами, побыть с семьёй, уделить время друзьям – спасибо семье, что приехали», — цитирует Аймурзина пресс-служба КХЛ.

KHL RUS Stars разгромила KHL U23 Stars в финале Матча звёзд со счётом 9:2. Команда KHL Ural Stars заняла третье место, обыграв в матче за «бронзу» KHL World Stars со счётом 9:6.