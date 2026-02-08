Скидки
Стали известны капитаны хоккейных сборных Финляндии и Швеции на Олимпиаде

Комментарии

Форвард «Анахайм Дакс» Микаэль Гранлунд будет капитаном сборной Финляндии на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо и форвард «Даллас Старз» Микко Рантанен станут альтернативными капитанами.

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског станет капитаном сборной Швеции на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Защитники Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтинг») и Эрик Карлссон («Питтсбург Пингвинз») будут ассистентами капитана.

Мужской хоккейный турнир на зимней Олимпиаде в Италии стартует 11 февраля 2026 года. Напомним, впервые за 12 лет в Олимпийских играх примут участие хоккеисты НХЛ. Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде по политическим причинам.

