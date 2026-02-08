Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Шуток стало гораздо больше». Вратарь «Салавата Юлаева» — о приходе Евгения Кузнецова

«Шуток стало гораздо больше». Вратарь «Салавата Юлаева» — о приходе Евгения Кузнецова
Комментарии

Вратарь «Салавата Юлаева» Семён Вязовой рассказал, что изменилось в раздевалке после перехода в команду нападающего Евгения Кузнецова. Форвард в середине сезона перешёл в уфимский клуб из «Металлурга».

«Шуток стало гораздо больше, чем было, он нам поднимает настроение своей энергетикой. Мне он только говорит: «Мог бы и не пропускать», а Саше Жаровскому, думаю, и молодым ребятам пользу точно приносит. Он вообще простой человек, в общем, с ним подружились», – цитирует Вязового ТАСС.

Всего в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги у Кузнецова за уфимский клуб и «Металлург» 22 игры и 14 (2+12) очков.

Материалы по теме
Разин: Женьки Кузнецова, конечно, не хватает на Матче звёзд КХЛ, он бы добавил перчинки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android