«Шуток стало гораздо больше». Вратарь «Салавата Юлаева» — о приходе Евгения Кузнецова

Вратарь «Салавата Юлаева» Семён Вязовой рассказал, что изменилось в раздевалке после перехода в команду нападающего Евгения Кузнецова. Форвард в середине сезона перешёл в уфимский клуб из «Металлурга».

«Шуток стало гораздо больше, чем было, он нам поднимает настроение своей энергетикой. Мне он только говорит: «Мог бы и не пропускать», а Саше Жаровскому, думаю, и молодым ребятам пользу точно приносит. Он вообще простой человек, в общем, с ним подружились», – цитирует Вязового ТАСС.

Всего в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги у Кузнецова за уфимский клуб и «Металлург» 22 игры и 14 (2+12) очков.