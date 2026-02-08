Дмитрий Квартальнов рассказал, будет ли он следить за Олимпиадой без сборной России

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов заявил, что планирует смотреть Олимпиаду, несмотря на отсутствие на турнире сборных России и Беларуси.

– Хайлайты, конечно, буду смотреть. Интересно будет посмотреть! Жаль, что России не будет, а так, конечно, я хотел бы взглянуть на Олимпиаду. Будет интересно посмотреть хороший хоккей, когда начнутся игры на выбывание.

– Канада – фаворит хоккейного турнира?

– Наверное, не знаю. Там фаворитов не очень много, всё непредсказуемо. Но всегда бывают чудеса, – цитирует Квартальнова Metaratings.ru.

Мужской хоккейный турнир на зимней Олимпиаде в Италии стартует 11 февраля 2026 года. Напомним, впервые за 12 лет в Олимпийских играх примут участие хоккеисты НХЛ. Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде по политическим причинам.