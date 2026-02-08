Скидки
Дмитрий Квартальнов рассказал, будет ли он следить за Олимпиадой без сборной России

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов заявил, что планирует смотреть Олимпиаду, несмотря на отсутствие на турнире сборных России и Беларуси.

– Хайлайты, конечно, буду смотреть. Интересно будет посмотреть! Жаль, что России не будет, а так, конечно, я хотел бы взглянуть на Олимпиаду. Будет интересно посмотреть хороший хоккей, когда начнутся игры на выбывание.

– Канада – фаворит хоккейного турнира?
– Наверное, не знаю. Там фаворитов не очень много, всё непредсказуемо. Но всегда бывают чудеса, – цитирует Квартальнова Metaratings.ru.

Мужской хоккейный турнир на зимней Олимпиаде в Италии стартует 11 февраля 2026 года. Напомним, впервые за 12 лет в Олимпийских играх примут участие хоккеисты НХЛ. Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде по политическим причинам.

