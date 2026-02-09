Ротенберг — о дискуссии про предателей: мой выбор — хоккей. Мой выбор — смотреть Олимпиаду

Первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер сборной «Россия 25», член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг прокомментировал слова двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова, назвавшего предательством просмотр Олимпиады без участия российской сборной.

– Если переходить к насущным темам, то несколько дней назад в Италии стартовали Олимпийские игры. Планируете ли следить за этим соревнованием и за теми россиянами, которых допустил МОК?

– Сейчас мы были в Минске, где проходил Кубок Будущего, на котором выступала сборная России U17. Мы провели с ними несколько тренировок. Если посмотреть на статистику, то никогда ранее сборная России U17 не выигрывала Кубок Будущего. И каким-то чудом в этом году они его выиграли! Обыграли сборную России U18, взяли очки в матче со сборной Беларуси U20 и выиграли турнир. Это феноменально.

Вот так мы с ними поработали. Вот что значит сильный коллектив. Они были на три года младше одной сборной, на год младше другой, но выиграли за счёт своего коллектива. Вот это наше будущее на Олимпиаде. Наши сборные U17/U18 – это наши будущие звёзды. У нас растёт очень талантливая молодёжь. Что касается Олимпиады, то обязательно буду смотреть и буду брать на вооружение те вещи, которые необходимы в нашем хоккее.

– Вы сказали, что будете смотреть олимпийский турнир, но в последнее время по этому поводу снова разгорелась бурная дискуссия. Некоторые очень знаковые фигуры называли это даже предательством.

– Знаете, лично от себя могу сказать, что каждый имеет право на своё мнение. У каждого есть выбор, что смотреть. Я буду смотреть Олимпиаду для своего развития. И полагаю, что многие будут это делать с аналогичной целью. Мы смотрим на этот вопрос не с политической точки зрения. И мы не должны ни на кого обижаться. Нужно просто продолжать делать свою работу и влиять на то, что от нас зависит, а эта ситуация от нас сейчас не зависит.

Мы можем влиять только на наше развитие. Нужно ежедневно трудиться и работать с нашими детьми. С нашей молодёжью, которая сейчас нас радует своими развитием. Ей мы обязаны дать всё наилучшее, а лучшее мы увидим на Олимпиаде. Будем следить, будем учиться, будем смотреть и развиваться. Повторюсь, что каждый имеет право на своё мнение. Я уважаю каждое мнение. В Российской Федерации у каждого человека есть право выбора. Это самое главное. Мой выбор – это хоккей. Мой выбор – смотреть Олимпиаду, – сказал Ротенберг журналистам.