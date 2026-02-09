Скидки
Роман Ротенберг сравнил просмотр хоккея на Олимпиаде с посещением лекций в университете

Роман Ротенберг сравнил просмотр хоккея на Олимпиаде с посещением лекций в университете
Первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер сборной «Россия 25», член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг сравнил просмотр хоккея на Олимпиаде без сборной России с посещением лекций в университете. Это будут первые за 12 лет Игры, в которых примут участие хоккеисты НХЛ.

– На ваш взгляд, кто является фаворитом хоккейного олимпийского турнира?
– Для меня только сборная России. Так как наша сборная не выступает, то у меня и не может быть никаких команд-фаворитов. Будем смотреть все матчи. Смотрю на это как на посещение лекций в университете. Будем ходить на лекции и учиться. Без всяких эмоций, – сказал Ротенберг журналистам.

Полную версию интервью с Романом Ротенбергом читайте на «Чемпионате»:
«Возвращение Валиевой — это дух России. Мы никогда не сдаёмся». Интервью с Ротенбергом
«Возвращение Валиевой — это дух России. Мы никогда не сдаёмся». Интервью с Ротенбергом
