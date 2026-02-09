Ротенберг: ждём от МОК не рекомендации, а приказа о допуске России

Первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер сборной «Россия 25», член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг заявил, что ждёт от Международного олимпийского комитета приказа о допуске России до международных соревнований.

– Вы сказали, что ситуация с возвращением сборной России никак от нас не зависит, но мы видели, как в последнее время уже в нескольких видах спорта началось возвращение юниорских российских команд. Даже в хоккее на траве уже допустили, а в хоккее с шайбой этот процесс пока никак не сдвинется с мёртвой точки. Вас это расстраивает?

– Не совсем красиво говорите про мёртвую точку, потому что у нас всё живёт и всё развивается. Вчера вышла новость. Вы прессу читаете?

– Конечно. Мы же журналисты.

– В чём был смысл этой новости? Если вы будете смотреть на вопрос с юридической точки зрения, то МОК дал федерациям только рекомендацию о допуске юниорских сборных России. Дальше уже сами федерации решают, кого им допускать, а кого нет. Из 50 федераций только 13 допустили россиян, потому что это была лишь рекомендация.

Сейчас МОК обсуждает вопрос в ином формате, что будет уже не рекомендация, а будет дано формальное указание федерациям о допуске России. Это, как они сказали на своём совещании, произойдёт после Олимпиады в Италии. Поэтому ждём соответствующего решения МОК: чтобы уже была не рекомендация, а приказ для всех федераций о допуске России, – сказал Ротенберг журналистам.