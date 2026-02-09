Первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер сборной «Россия 25», член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг заявил, что считает фигурное катание более сложным видом спорта, чем хоккей.

– Мы знаем, что ваша дочь занимается фигурным катанием. Сейчас на Олимпиаде в Италии представлены двое российских фигуристов – Пётр Гуменник и Аделия Петросян. Что вы думаете об их виде спорта?

– Фигурное катание – это очень серьёзный вид спорта, который требует огромного внимания. Я могу вам честно сказать, что для меня фигурное катание даже сложнее, чем хоккей, потому что в хоккее можно импровизировать, а в фигурном катании ты обязан выполнить всю программу, а для этого нужно отточить все элементы.

Сейчас мы находимся на катке «Молодёжка», куда я каждое утро прихожу очень рано – к семи утра. Тут находятся несколько школ фигурного катания: одна – это танцы на льду, школа Жулина, ещё есть школа Давыдова – это подразделение школы ЦСКА. Я слежу за детьми-фигуристами, которые занимаются с шести часов утра. Каждый день с шести часов утра до трёх часов дня они тренируются. Хоккеисты столько не тренируются. И это вызывает огромное уважение к тем, кто занимается, как среди девочек, так и среди мальчиков. Это огромный труд. Низкий поклон каждому, кто решил заниматься столь сложным и тяжёлым видом спорта.

Все виды спорта сложны по-своему. Фигурное катание, художественная гимнастика, балет – эти три вида деятельности чем-то похожи. Я очень рад, что моя дочь занимается фигурным катанием. Для меня это большая радость. Все родители поддерживают своих детей. Всегда тяжело начать, но потом, когда дети уже взрослеют, они и сами влюбляются в спорт и начинают прогрессировать.

Что касается Олимпиады, то хочу пожелать удачи всем нашим спортсменам. Будет непросто победить вот в таких условиях. Но мы в 2018 году победили на Олимпиаде как раз вопреки всему. Поэтому всем, кто участвует, желаю удачи в этой непростой ситуации. Вызывает огромное уважение тот факт, что они уже приняли на себя такую ответственность – поехать и выступить. В нашей ситуации самый сложный шаг – это допуск к соревнованиям. Не всех наших спортсменов допустили. Так было и у нас в 2018-м, но мы много работали, чтобы нас допустили, – нас допустили, и мы выиграли, чем мы и гордимся. Поэтому всем удачи, – сказал Ротенберг журналистам.