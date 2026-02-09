Ротенберг отреагировал на резонансные слова Ларионова о возможном составе России на ОИ

Первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер сборной «Россия 25», член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг отреагировал на слова главного тренера СКА Игоря Ларионова, заявившего, что он не взял бы в сборную России на Олимпиаду ни одного игрока КХЛ.

– В хоккее на днях за океаном вышел материал издания The Athletic: они провели опрос игроков, которые выразили мнение, что сборная России в случае допуска на Олимпиаду могла бы претендовать максимум на бронзу. Согласны с такой оценкой?

– Не согласен. Если посмотреть на наш возможный состав, то мы возьмём золото. Самый важный вопрос всегда в том, как главный тренер расставит игроков, какую изберёт тактику и как подготовит команду с физической точки зрения. С моей точки зрения, здесь мы всегда можем рассчитывать только на первое место. И так будет всегда. Мы должны работать таким образом, чтобы всегда стремиться только побеждать и только к первому месту. У нас всё для этого есть, а дальше уже детали: какая тактика, какой состав, как подготовились и так детали. Очень важны и сочетания.

– Как раз о сочетаниях: Игорь Ларионов заявил, что не взял бы в свою сборную на Олимпиаду ни одного игрока из КХЛ. Что об этом думаете?

– Во-первых, здесь стоит отметить, что я видел состав Ларионова. Там есть хоккеисты, которые много поиграли в КХЛ, правильно? Они же играли в КХЛ? Это воспитанники нашего хоккея, которые добились успехов в нашей лиге и только потом поехали в НХЛ. Там много фамилий, и вы их прекрасно знаете: Демидов, Никишин, Панарин, Шестёркин, Марченко… Практически все они много сыграли в КХЛ. Всегда надо говорить, что это мы воспитали этих ребят, и, по сути, они уже игроки КХЛ. Поэтому игроки КХЛ точно будут в нашем составе.

Наверное, в первые три звена сложно попасть, но у нас есть такие ребята, как Моторыгин. Один из самых прогрессирующих вратарей, выиграл Кубок Первого канала. Это тоже непросто. Мы сами видели, сколько раз приезжали вратари сборной России во время Олимпиады или чемпионата мира на Кубок Первого канала, и, к сожалению, не получалось. Это очень большое давление. Моторыгин вышел, выиграл первый кубок Первого канала. Считаю, что это очень серьёзное достижение. Дальше есть Аймурзин, есть Пыленков, Гусев, Шарипзянов. Очень серьёзные ребята. Список тех, кто могут точно претендовать на поездку на Олимпиаду, можно продолжать, – сказал Ротенберг журналистам.