«Хотелось бы паузу чуть побольше». Канцеров — о перерыве в КХЛ на Матч звёзд

Нападающий KHL Ural Stars и «Металлурга» Роман Канцеров поделился эмоциями от участия в Матче звёзд КХЛ и отметил буллит в исполнении игроков магнитогорского клуба.

«Всё здорово, мне понравилось. Раньше попадал через молодёжку, а в этом сезоне уже из КХЛ. Всё круто. Понравились конкурсы, наш буллит – сделали в стиле тройки Мозякин – Коварж – Зарипов, ностальгия для магнитогорских болельщиков. С детьми взрослые ребята выходили, так расслабиться и посмеяться – это здорово. Полные трибуны, было классно. Десант из Магнитогорска был серьёзный, думаю, по игрокам нас было больше всех. При таком плотном графике классный уикенд. Может быть, хотелось бы паузу чуть побольше, но время – это непозволительная роскошь», — цитирует Канцерова пресс-служба КХЛ.

