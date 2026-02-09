Роман Ротенберг ответил на вопрос, согласился бы он возглавить сборную России на Олимпиаде

Первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер сборной «Россия 25», член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг заявил, что был бы готов возглавить российскую сборную на Олимпийских играх по хоккею.

— А вы были бы готовы возглавить Россию на Олимпиаде?

— Здесь если партия скажет «надо» – комсомол ответит: «Есть», – сказал Ротенберг журналистам.

Мужской хоккейный турнир на зимней Олимпиаде в Италии стартует 11 февраля 2026 года. Напомним, впервые за 12 лет в Олимпийских играх примут участие хоккеисты НХЛ. Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде по политическим причинам.