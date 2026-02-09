Ротенберг отреагировал на возвращение Валиевой в спорт и назвал Камилу гордостью России

Первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер сборной «Россия 25», член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг отреагировал на возвращение фигуристки Камилы Валиевой, возобновившей карьеру после окончания дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил.

– Раз мы затронули тему фигурного катания, то в конце января состоялось возвращение в профессиональный спорт нашей блистательной фигуристки Камилы Валиевой. Она вернулась после длительного отсутствия и сейчас восстанавливает сложнейшие прыжки после такой паузы. Как вы к этому относитесь?

– Камила – это гордость нашей страны. Феноменальная фигуристка. Если не лучшая в мире, то одна из лучших в мире – это точно. Её возвращение в спорт говорит о том, насколько сильна она любит фигурное катание. Это внутренняя любовь, несмотря ни на что. Как бы её не пытались сломать – её не сломали. Это и есть дух России и дух русского человека. Мы никогда не сдаёмся.

И Камила не сдалась. Она наверняка очень долго ждала [своего возвращения]. Очень много тренировалась индивидуально. В этом и есть сила воли. Спортсмен продолжает тренировки благодаря своему характеру и возвращается в большой спорт, чтобы радовать армию болельщиков. Это вызывает огромное уважение. Пожелаем Камиле удачи, – сказал Ротенберг журналистам.