Стали известны сочетания звеньев на тренировке сборной Канады по хоккею на Олимпиаде. Журналист Марк Мастерс в своём аккаунте в соцсети опубликовал состав канадской сборной на первой ледовой тренировке команды в Милане.
Нападающие:
Селебрини — Макдэвид — Уилсон;
Маршан — Маккиннон — Судзуки;
Стоун — Кросби — Марнер;
Хагель — Хорват — Райнхарт;
Джравис, Беннет.
Защитники:
Тэйвз — Макар;
Моррисси — Парэйко;
Харли — Даути;
Теодор — Санхейм.
Мужской хоккейный турнир на зимней Олимпиаде в Италии стартует 11 февраля 2026 года. Напомним, впервые за 12 лет в Олимпийских играх примут участие хоккеисты НХЛ. Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде по политическим причинам.