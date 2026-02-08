Стали известны сочетания звеньев на тренировке сборной Канады по хоккею на Олимпиаде

Стали известны сочетания звеньев на тренировке сборной Канады по хоккею на Олимпиаде. Журналист Марк Мастерс в своём аккаунте в соцсети опубликовал состав канадской сборной на первой ледовой тренировке команды в Милане.

Нападающие:

Селебрини — Макдэвид — Уилсон;

Маршан — Маккиннон — Судзуки;

Стоун — Кросби — Марнер;

Хагель — Хорват — Райнхарт;

Джравис, Беннет.

Защитники:

Тэйвз — Макар;

Моррисси — Парэйко;

Харли — Даути;

Теодор — Санхейм.

Мужской хоккейный турнир на зимней Олимпиаде в Италии стартует 11 февраля 2026 года. Напомним, впервые за 12 лет в Олимпийских играх примут участие хоккеисты НХЛ. Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде по политическим причинам.