Опубликованы сочетания звеньев на первой тренировке сборной США по хоккею на Олимпиаде

Стали известны сочетания звеньев на тренировке сборной США по хоккею на Олимпиаде. Журналист Майкл Руссо в своём аккаунте в соцсети опубликовал состав американской сборной на первой ледовой тренировке команды. Журналист отметил, что известны точные сочетания первых двух звеньев и всех пар обороны. Остальные форварды провели тренировку в смешанных сочетаниях.
Нападающие:
Гюнцель — Мэттьюс — Болди;
Б. Ткачук — Айкел — М. Ткачук.
Защитники:
Хьюз — Макэвой;
Слэвин — Фэйбер;
Веренски — Ханифин;
Сандерсон — Лакомб.
Мужской хоккейный турнир на зимней Олимпиаде в Италии стартует 11 февраля 2026 года. Напомним, впервые за 12 лет в Олимпийских играх примут участие хоккеисты НХЛ. Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде по политическим причинам.