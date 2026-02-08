Скидки
Опубликованы сочетания звеньев на первой тренировке сборной США по хоккею на Олимпиаде

Стали известны сочетания звеньев на тренировке сборной США по хоккею на Олимпиаде. Журналист Майкл Руссо в своём аккаунте в соцсети опубликовал состав американской сборной на первой ледовой тренировке команды. Журналист отметил, что известны точные сочетания первых двух звеньев и всех пар обороны. Остальные форварды провели тренировку в смешанных сочетаниях.

Нападающие:

Гюнцель — Мэттьюс — Болди;
Б. Ткачук — Айкел — М. Ткачук.

Защитники:

Хьюз — Макэвой;
Слэвин — Фэйбер;
Веренски — Ханифин;
Сандерсон — Лакомб.

Мужской хоккейный турнир на зимней Олимпиаде в Италии стартует 11 февраля 2026 года. Напомним, впервые за 12 лет в Олимпийских играх примут участие хоккеисты НХЛ. Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде по политическим причинам.

Комментарии
