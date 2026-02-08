Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей МХЛ на 8 февраля 2026 года

Результаты матчей МХЛ на 8 февраля 2026 года
Комментарии

Сегодня, 8 февраля, состоялись восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 8 февраля 2026 года:

«Спутник» – МХК «Спартак MAX» — 2:7;
«Академия СКА» – «Академия Михайлова» — 4:5 Б;
«Локо» – «Красная Армия» — 4:5 Б;
МХК «Динамо» М – «Ирбис» — 4:2;
МХК «Атлант» – ХК «Капитан» — 6:4;
«Красная Машина-Юниор» – «Крылья Советов» — 3:4;
«АКМ Новомосковск» – «Реактор» — 0:5.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 82 очками после 46 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 69 очков после 47 матчей.

Календарь МХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица МХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android