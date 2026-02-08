Результаты матчей МХЛ на 8 февраля 2026 года

Сегодня, 8 февраля, состоялись восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 8 февраля 2026 года:

«Спутник» – МХК «Спартак MAX» — 2:7;

«Академия СКА» – «Академия Михайлова» — 4:5 Б;

«Локо» – «Красная Армия» — 4:5 Б;

МХК «Динамо» М – «Ирбис» — 4:2;

МХК «Атлант» – ХК «Капитан» — 6:4;

«Красная Машина-Юниор» – «Крылья Советов» — 3:4;

«АКМ Новомосковск» – «Реактор» — 0:5.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 82 очками после 46 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 69 очков после 47 матчей.