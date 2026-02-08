Скидки
Результаты матчей ВХЛ на 8 февраля 2026 года

Комментарии

Сегодня, 8 февраля, состоялись три матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 8 февраля 2026 года:

«Омские Крылья» – «Ростов» — 2:0;
«Зауралье» – «Буран» — 2:1;
АКМ – «Дизель» — 2:1 Б.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 83 очка в 50 матчах. Второе место занимает «Югра» с 80 очками после 49 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (74 очка в 48 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

Календарь ВХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица ВХЛ сезона-2025/2026
