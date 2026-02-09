Хоккей, Олимпиада 2026 в Милане, женщины — результаты дня на 8 февраля 2026 года

8 февраля в Милане прошли игры женского олимпийского турнира по хоккею. В этот день состоялось два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Олимпиады по хоккею среди женщин на 8 февраля 2026 года

Франция – Швеция – 0:4;

Чехия – Финляндия – 2:0.

На данный момент группу А возглавляет женская сборная США с шестью очками. В группе B уверенно лидирует национальная команда Швеции.

Хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр — 2026 проходит с 5 по 22 февраля. В Милане и Кортина-д’Ампеццо будет разыграно два комплекта медалей (женщины и мужчины). Не выступят на Играх-2026 отстранённые международными федерациями сборные России по хоккею с шайбой (мужчины, женщины).