Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хоккей, Олимпиада 2026 в Милане, женщины — результаты дня на 8 февраля 2026 года

Хоккей, Олимпиада 2026 в Милане, женщины — результаты дня на 8 февраля 2026 года
Комментарии

8 февраля в Милане прошли игры женского олимпийского турнира по хоккею. В этот день состоялось два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Олимпиады по хоккею среди женщин на 8 февраля 2026 года

Франция – Швеция – 0:4;
Чехия – Финляндия – 2:0.

На данный момент группу А возглавляет женская сборная США с шестью очками. В группе B уверенно лидирует национальная команда Швеции.

Хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр — 2026 проходит с 5 по 22 февраля. В Милане и Кортина-д’Ампеццо будет разыграно два комплекта медалей (женщины и мужчины). Не выступят на Играх-2026 отстранённые международными федерациями сборные России по хоккею с шайбой (мужчины, женщины).

Материалы по теме
Всё об Олимпиаде-2026 в одном месте: как удобно следить за Играми на «Чемпионате»
24/7
Всё об Олимпиаде-2026 в одном месте: как удобно следить за Играми на «Чемпионате»
Таблица женского хоккейного турнира Олимпиады 2026
Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android