Александру Овечкину шеф-повар в Дубае подарил необычный торт с посланием

Александр Овечкин во время паузы в НХЛ, связанной с Олимпийскими играми, проводит отпуск в Дубае. Там российский нападающий «Вашингтона» попробовал необычный торт, подаренный ему местным шеф-поваром.
На десерте была надпись: «На пути к 1000 голам». Кадрами с угощением поделилась супруга хоккеиста в соцсетях.
Фото: Соцсети Анастасии Шубской
Всего в 59 матчах нынешнего сезона на счету Александра 48 (22+26) очков. «Вашингтон» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции, набрав 65 очков в 59 матчах.
