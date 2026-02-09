Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александру Овечкину шеф-повар в Дубае подарил необычный торт с посланием

Александру Овечкину шеф-повар в Дубае подарил необычный торт с посланием
Комментарии

Александр Овечкин во время паузы в НХЛ, связанной с Олимпийскими играми, проводит отпуск в Дубае. Там российский нападающий «Вашингтона» попробовал необычный торт, подаренный ему местным шеф-поваром.

На десерте была надпись: «На пути к 1000 голам». Кадрами с угощением поделилась супруга хоккеиста в соцсетях.

Фото: Соцсети Анастасии Шубской

Фото: Соцсети Анастасии Шубской

Всего в 59 матчах нынешнего сезона на счету Александра 48 (22+26) очков. «Вашингтон» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции, набрав 65 очков в 59 матчах.

Овечкин забросил 996 шайб в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 20 голов

Илья Малинин надел коньки со шнурками как у Овечкина

Материалы по теме
«Вашингтон» ещё может заползти в плей-офф НХЛ. Рассуждаем о шансах команды Овечкина
«Вашингтон» ещё может заползти в плей-офф НХЛ. Рассуждаем о шансах команды Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android