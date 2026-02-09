Скидки
Ротенберг: дай бог, на следующей Олимпиаде мы будем играть, и точно будем играть на золото

Первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер сборной «Россия 25», член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг обозначил цель перед национальной командой на Олимпийские игры 2030 года.

— Вы говорили о составе команды. Можете ли вы сейчас назвать состав, который, по вашему мнению, поедет на Олимпийские игры? Сейчас уже понятно, что нет, но в 2030-м?
— Меня уже об этом спрашивали. Скоро опубликуют эту информацию. Думаю, он будет интересным. И вот этот состав, который публикуется, он точно на золото, потому что там есть баланс, а всегда нужен баланс. Дай бог, на следующей Олимпиаде мы будем играть, и точно будем играть на золото. Всегда. По-другому не может быть, – сказал Ротенберг журналистам.

Полную версию интервью с Романом Ротенбергом читайте на «Чемпионате»:
«Возвращение Валиевой — это дух России. Мы никогда не сдаёмся». Интервью с Ротенбергом
«Возвращение Валиевой — это дух России. Мы никогда не сдаёмся». Интервью с Ротенбергом
