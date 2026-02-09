Ротенберг: таких болельщиков, как у «Динамо», не видел никогда в жизни

Первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер сборной «Россия 25», член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг высказался о своём участии в мероприятии, которое прошло накануне, 8 февраля. Болельщики московского «Динамо» провели товарищеский матч со сборной СХЛ. В этом матче сыграл и Ротенберг, набравший 8 (4+4) очков за результативность.

– Получилось хорошее мероприятие. Что вы сами о нём думаете? Насколько интересно вам было принимать в нём участие?

– Хочу поблагодарить клуб болельщиков московского «Динамо» за полученное приглашение. Они так любят хоккей. Скажу честно, что меня это вдохновляет. Мы не могли сегодня проиграть, хотя и было непросто. Наш соперник – сборная СХЛ – превосходил нас по многим параметрам: и по броскам, и бегали быстрее нас. Но как все мы знаем: шайба быстрее всех на льду. Надо быстрее двигать шайбу, отдавать передачи в касание, так мы и забили все голы в этом матче. Всем благодарен.

Нам пришлось сегодня поработать. Наш вратарь, наверное, отразил под 70 бросков. Это рекорд! Мы хорошо реализовали свои моменты. Получилась серьёзная игра. Был азарт, была скорость, были красивые шайбы. Думаю, что всем болельщикам, кто смотрел игру на арене «Молодёжка» или по трансляции, она понравилась. Главное, что московское «Динамо» победило за явным преимуществом, забросив восемь ярких шайб. Мне сегодня повезло: забил четыре шайбы, отдал четыре голевые передачи, но всё это только благодаря команде. Говорю вам честно.

– Это был один из самых ваших результативных матчей?

– Официальных так точно. Знаете, у меня есть одна игра, о которой мы всегда вспоминаем вместе с Павлом Буре. Мы когда-то давно её отыграли. Любимая цифра Павла – это 10. Так вот в той игре у меня было 10 голов и 10 передач. Но повторить это очень тяжело. Да и, если честно, там была совсем другая игра. Просто по сегодняшнему случаю рассказал вам о ней.

Хоккей – это командная игра. Удаётся забивать только тогда, когда играет вся команда. Сегодня наш вратарь феноменально сыграл. Если бы он так не сыграл, у нас и не было бы шансов выиграть. И все эти наши голы, к сожалению, не имели бы никакого значения. Конечно, всегда важно побеждать. Знаю, что многие смотрели сегодняшний матч, чему мы несказанно рады. Хорошо, что забили яркие комбинационные голы. Все сыграли самоотверженно на команду. Ловили всё на себя. Находиться в таком коллективе – большое вдохновение.

В любом спорте очень важен коллектив. Приятно находиться в команде, в которой все настолько сильно увлечены игрой, так любят хоккей и болеют за московское «Динамо». Знаете, я очень много путешествую сейчас по разным регионам. Недавно был в Беларуси, скоро полетим в Пензу. Мы по всем регионам сейчас летаем, развиваем хоккей по всей Российской Федерации. И в Московской области, и в Москве. И могу честно от себя сказать, что таких болельщиков, как у «Динамо», никогда в жизни не видел.

Сколько лет… Я родился и 18 лет работал в Санкт-Петербурге. Но таких болельщиков, как здесь, никогда не видел. Это просто феноменально. Низкий поклон болельщикам «Динамо». Снимаю перед ними шляпу. Вызывает огромное уважение, как они как любят хоккей и болеют за свою команду в любой ситуации. Сыграть за клуб болельщиков «Динамо» для меня было огромной честью. Мне сегодня подарили игровую майку. Знаю, что они далеко не каждого приглашают и очень трепетно к этому относятся. Это святое. Это как пригласить человека в свою семью прямо на кухню. И я это очень ценю.

Поэтому всем огромная благодарность. Слава богу, что выиграли. Главное, что все находятся на позитиве. Думаю, что вместе с болельщиками «Динамо» мы будем очень много работать и развивать хоккей. Ещё раз благодарю их за эту искреннюю любовь к хоккею, за поддержку этого вида спорта и конкретно хоккейного клуба «Динамо». Это что-то уникальное. Я в жизни не видел более искренних болельщиков, – сказал Ротенберг журналистам.