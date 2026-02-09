Скидки
Александр Радулов рассказал, почему нельзя пропускать Матчи звёзд КХЛ

Александр Радулов рассказал, почему нельзя пропускать Матчи звёзд КХЛ
Комментарии

Нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов высоко оценил важность проведения Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги.

«Сезон длинный, а такие мероприятия дают возможность восстановиться, перезарядиться, залечить болячки. Посмотрим, насколько это поможет. Всё впереди. Каждый Матч звёзд — уникальный. Каждый по-своему отличается. В этот раз мне удалось приехать сюда с семьёй, с детьми. К тому же я из Нижнего Тагила, а это совсем близко с Екатеринбургом. Я сыграл почти на родине, это особенно приятно.

Большое количество детей с игроками — инициатива самих хоккеистов. Но лига идёт навстречу. В длинном сезоне не всегда удается провести время с семьёй. А тут есть такая возможность убить двух зайцев — побыть с семьёй и поучаствовать в Матче звёзд, который нельзя пропустить», — цитируют Радулова «РИА Новости».

