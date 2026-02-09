Александр Радулов рассказал, почему нельзя пропускать Матчи звёзд КХЛ

Нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов высоко оценил важность проведения Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги.

«Сезон длинный, а такие мероприятия дают возможность восстановиться, перезарядиться, залечить болячки. Посмотрим, насколько это поможет. Всё впереди. Каждый Матч звёзд — уникальный. Каждый по-своему отличается. В этот раз мне удалось приехать сюда с семьёй, с детьми. К тому же я из Нижнего Тагила, а это совсем близко с Екатеринбургом. Я сыграл почти на родине, это особенно приятно.

Большое количество детей с игроками — инициатива самих хоккеистов. Но лига идёт навстречу. В длинном сезоне не всегда удается провести время с семьёй. А тут есть такая возможность убить двух зайцев — побыть с семьёй и поучаствовать в Матче звёзд, который нельзя пропустить», — цитируют Радулова «РИА Новости».