Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Опубликованы сочетания звеньев на первой тренировке сборной Чехии по хоккею на Олимпиаде

Опубликованы сочетания звеньев на первой тренировке сборной Чехии по хоккею на Олимпиаде
Комментарии

Стали известны сочетания звеньев сборной Чехии по хоккею на Олимпиаде на первой ледовой тренировке команды в Милане, сообщает сайт федерации чешского хоккея. Чешская сборная на турнире сыграет в группе А с Канадой, Швейцарией и Францией.

Нападающие:

Нечас – Гертл – Пастрняк;
Палат – Кемпф – Каше;
Червенка – Седлак – Томаш;
Странский – Факса – Кубалик;
Флек, Хлапик.

Защитники:

Гронек – Шимек;
Кемпны – Гудас;
Шпачек – Рутта;
Тихачек – Кундратек.

Мужской хоккейный турнир на зимней Олимпиаде в Италии стартует 11 февраля 2026 года. Напомним, впервые за 12 лет в Олимпийских играх примут участие хоккеисты НХЛ. Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде по политическим причинам.

Материалы по теме
Он лишил Чехию олимпийской мечты, а затем выиграл с ней медали. История Петра Недведа
Он лишил Чехию олимпийской мечты, а затем выиграл с ней медали. История Петра Недведа
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android