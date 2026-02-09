Опубликованы сочетания звеньев на первой тренировке сборной Чехии по хоккею на Олимпиаде

Стали известны сочетания звеньев сборной Чехии по хоккею на Олимпиаде на первой ледовой тренировке команды в Милане, сообщает сайт федерации чешского хоккея. Чешская сборная на турнире сыграет в группе А с Канадой, Швейцарией и Францией.
Нападающие:
Нечас – Гертл – Пастрняк;
Палат – Кемпф – Каше;
Червенка – Седлак – Томаш;
Странский – Факса – Кубалик;
Флек, Хлапик.
Защитники:
Гронек – Шимек;
Кемпны – Гудас;
Шпачек – Рутта;
Тихачек – Кундратек.
Мужской хоккейный турнир на зимней Олимпиаде в Италии стартует 11 февраля 2026 года. Напомним, впервые за 12 лет в Олимпийских играх примут участие хоккеисты НХЛ. Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде по политическим причинам.